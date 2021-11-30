Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта. Він наголосив, що українські виробники не імпортують руду, а добувають її тут.

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Кухта вважає, що збільшення податку є логічним і правильним рішенням.

Це природні ресурси, вони наші спільні. Створене це виробництво було ще за радянських часів. Логічно, щоб за нього платили більше. Павло Кухта Керівник з політичних питань Київської школи економіки

Він наголосив, що не є прибічником підвищення податків в Україні. Однак тут мовиться про сировинні сектори і те, що створено не новим бізнесом, а за радянських часів.

Логічно забирати звідти більше до бюджету і розподіляти між нами всіма, а не залишати власникам. Це я підтримую,

– додав Кухта.

Суперечливі моменти

За словами Кухти, більшість контроверсійних речей з документа забрали. Однак деякі – незначні – все ж залишились.

"Наприклад, запити податкової щодо рахунків платників податків, виходячи з підозр, що щось недоплатили. Вони можуть лізти на банківські рахунки, якщо буде рішення суду. Я не прибічник таких норм, я на боці підприємців", – наголосив Кухта.

Попри цей факт, "найбільш шкідливі речі" з документа було прибрано.

"Зокрема, що могли одразу стягувати відразу з рахунків. Це було прибрано, тому я не можу сказати, що є щось супершкідливе", – підсумував економіст.

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