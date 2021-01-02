Набула чинності угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем: деталі
З 1 січня 2021 року набула чинності угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем. За словами президента Зеленського, це виведе відносини між Києвом та Тель-Авівом на новий рівень.
Вступ у дію угоди про ЗВТ Зеленський назвав чудовою новиною. Про це президент написав у твіттері.
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Це новий рівень відносин між країнами та зелене світло для збільшення українського експорту, тіснішої кооперації у сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційної співпраці,
– наголосив глава держави.
Що передбачає угода
- Згідно з умовами угоди, скасовано ввізні мита на певні промислові товари.
- Це не стосується ювелірних виробів.
- Зокрема, Київ скасовує 70% мит, Тель-Авів – 80%.
- Нульове мито діятиме на 60% агропромислових товарів з боку Ізраїлю та 34% – з української сторони.
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