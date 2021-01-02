З 1 січня 2021 року набула чинності угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем. За словами президента Зеленського, це виведе відносини між Києвом та Тель-Авівом на новий рівень.

Вступ у дію угоди про ЗВТ Зеленський назвав чудовою новиною. Про це президент написав у твіттері. Читайте також Промисловий безвіз із ЄС: чи готова Україна до цього? Це новий рівень відносин між країнами та зелене світло для збільшення українського експорту, тіснішої кооперації у сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційної співпраці,

– наголосив глава держави. ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1.01.2021! Це новий рівень відносин між країнами та зелене світло для збільшення українського експорту, тіснішої кооперації у сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційної співпраці. Чудова новина, @netanyahu! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2020 Що передбачає угода Згідно з умовами угоди, скасовано ввізні мита на певні промислові товари.

Це не стосується ювелірних виробів.

Зокрема, Київ скасовує 70% мит, Тель-Авів – 80%.

Нульове мито діятиме на 60% агропромислових товарів з боку Ізраїлю та 34% – з української сторони. Цікаво! Раніше у МЗС України повідомили, що товарообіг між Україною та Ізраїлем у 2019 році склав понад 502 мільйони доларів, з яких 397 – експорт з України, 105 мільйонів в американській валюті – імпорт.