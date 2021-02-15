Дії прокурора САП у справі "Роттердам+" свідчать про його неефективність, – НАБУ

Джерело:НАБУ
У Національному антикорупційному бюро переконані, що дії прокурора САП у справі "Роттердам+" свідчать про його неефективність. Тому генпрокурорку попросили замінити керівника у провадженні.
В НАБУ заявили, що прокурор, який мав би представляти у суді обвинувачення, двічі необґрунтовано закрив справу.
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Крім того, у бюро додали, що висловлювання прокурора під час засідання комітету Ради є показовими, тому що є невідповідність та суперечність його позиції наявним матеріалам.
Одне з найрезонансніших розслідувань в історії України — так звана справа "Роттердам+". За даними НАБУ, розмір завданої шкоди у результаті протиправних дій службових осіб НКРЕКП і групи компаній ДТЕК перевищує 39 мільярдів гривень,
– наголосили в НАБУ.