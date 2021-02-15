У Національному антикорупційному бюро переконані, що дії прокурора САП у справі "Роттердам+" свідчать про його неефективність. Тому генпрокурорку попросили замінити керівника у провадженні.

В НАБУ заявили, що прокурор, який мав би представляти у суді обвинувачення, двічі необґрунтовано закрив справу.

До теми Прокурор САП двічі закривав справу "Роттердам +": Венедіктова заявила про його перевірку

Крім того, у бюро додали, що висловлювання прокурора під час засідання комітету Ради є показовими, тому що є невідповідність та суперечність його позиції наявним матеріалам.

Одне з найрезонансніших розслідувань в історії України — так звана справа "Роттердам+". За даними НАБУ, розмір завданої шкоди у результаті протиправних дій службових осіб НКРЕКП і групи компаній ДТЕК перевищує 39 мільярдів гривень,

– наголосили в НАБУ.

Що цьому передувало

Вперше прокурор САП Віталій Пономаренко закрив справу 27 серпня 2020 року. Однак у жовтні суд скасував цю постанову.

Детективи НАБУ у листопаді звертались до ВАКС із заявою про відвід Пономаренка. Щоправда, їм відмовили.

21 січня 2021 року прокурор вже вдруге закрив кримінальне провадження щодо "Роттердам+".

Наприкінці січня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова анонсувала судову перевірку прокурора.