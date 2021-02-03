У МЗС підтвердили, що Китай таки направив ноту Україні: причини

3 лютого 2021 , 23:53
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У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що отримали ноту від колег-дипломатів з Китаю. Про що саме мовилось у документі – у МЗС не розголошують. Проте раніше ЗМІ повідомляли, що така реакція Пекіна на введення Києвом санкцій щодо компаній-інвесторів "Мотор Січі".

Джерело: "Радіо Свобода"

Нота – це конфіденційне листування, отож його зміст в українському МЗС розголошувати відмовились.

Раніше МЗС України отримало ноту від Китаю після санкцій проти інвесторів "Мотор Січі", – ЗМІ

Міністерство поінформувало державні органи, які опікуються цією справою, про документ. Українська сторона залишається налаштованою до розв'язання усіх питань, що перебувають на порядку денному відносин України та Китаю,
– сказали у відомстві.

Така реакція Пекіна на введення санкцій проти китайських компаній

Як раніше інформувало "Дзеркало тижня", так у Пекіні сприйняли введення санкцій проти китайських компаній Xinwei Group. Речник МЗС Піднебесної заявив, що Китай проти накладення односторонніх обмежень іноземними держави, а щодо своїх компаній – то від них вимагають законної діяльності.

Важливо! За рішенням РНБО президент Володимир Зеленський 29 січня увів санкції щодо компаній мільярдера Ван Цзіня. Ці підприємства хотіли реалізувати свої права, як інвестори українського гіганта "Мотор Січ".

Чому виник скандал з китайськими інвесторами "Мотор Січі"?

Очільником одного з найбільших у світі виробників авіаційних та вертолітних двигунів є В'ячеслав Богуслаєв. Кілька років тому Богуслаєв визнав, що продав у 2016 році свої акції інвесторам з Китаю. Наразі цим компаніям належить близько 50% акцій "Мотор Січі»"

СБУ розслідувала справу щодо ослаблення держави шляхом вивезення потужностей стратегічного підприємства. У 2019 році підприємство пробували купити ще раз, проте Антимонопольний комітет угоду не затвердив.

Дані на основі інформації з Вікіпедії.