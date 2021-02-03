У МЗС підтвердили, що Китай таки направив ноту Україні: причини

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що отримали ноту від колег-дипломатів з Китаю. Про що саме мовилось у документі – у МЗС не розголошують. Проте раніше ЗМІ повідомляли, що така реакція Пекіна на введення Києвом санкцій щодо компаній-інвесторів "Мотор Січі".

Джерело: "Радіо Свобода"

Нота – це конфіденційне листування, отож його зміст в українському МЗС розголошувати відмовились.

Раніше МЗС України отримало ноту від Китаю після санкцій проти інвесторів "Мотор Січі", – ЗМІ

Міністерство поінформувало державні органи, які опікуються цією справою, про документ. Українська сторона залишається налаштованою до розв'язання усіх питань, що перебувають на порядку денному відносин України та Китаю,

– сказали у відомстві.

Така реакція Пекіна на введення санкцій проти китайських компаній

Як раніше інформувало "Дзеркало тижня", так у Пекіні сприйняли введення санкцій проти китайських компаній Xinwei Group. Речник МЗС Піднебесної заявив, що Китай проти накладення односторонніх обмежень іноземними держави, а щодо своїх компаній – то від них вимагають законної діяльності.

Чому виник скандал з китайськими інвесторами "Мотор Січі"? Очільником одного з найбільших у світі виробників авіаційних та вертолітних двигунів є В'ячеслав Богуслаєв. Кілька років тому Богуслаєв визнав, що продав у 2016 році свої акції інвесторам з Китаю. Наразі цим компаніям належить близько 50% акцій "Мотор Січі»"



СБУ розслідувала справу щодо ослаблення держави шляхом вивезення потужностей стратегічного підприємства. У 2019 році підприємство пробували купити ще раз, проте Антимонопольний комітет угоду не затвердив.



Дані на основі інформації з Очільником одного з найбільших у світі виробників авіаційних та вертолітних двигунів є В'ячеслав Богуслаєв. Кілька років тому Богуслаєв визнав, що продав у 2016 році свої акції інвесторам з Китаю. Наразі цим компаніям належить близько 50% акцій "Мотор Січі»"СБУ розслідувала справу щодо ослаблення держави шляхом вивезення потужностей стратегічного підприємства. У 2019 році підприємство пробували купити ще раз, проте Антимонопольний комітет угоду не затвердив.Дані на основі інформації з Вікіпедії