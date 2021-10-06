Як пояснив міністр фінансів Сергій Марченко, Фонд цікавить, як високі ціни на газ можуть відбитися на фіскальній частині бюджету у чинному році та компаніях, які перебувають у державній власності.

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І хоча, за словами Марченка, прямих бюджетних втрат може і не бути, він не виключає непрямі витрати.

Можливі непрямі втрати через фінансовий стан компаній, які пов'язані з цим ринком, і тим, як буде проходити опалювальний сезон на місцях. Тут є поле для дискусій,

– упевнений міністр.

Крім того, також є питання по частині Міністерства фінансів, які вимагають уточнення в частині бюджету на 2022 рік. Але вони, як запевнив міністр, некритичні для чинного перегляду програми МВФ.

Зверніть увагу! Ціна на газ у жовтні зросла на 38%, або на 4,56 гривні проти ціни попереднього місяця. Таким чином місячний жовтневий тариф від "Нафтогазу" у жовтні тримається на рівні 16,56 гривні за кубометр газу.

Місія МВФ в Україні

У вересні в Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Очікується продовження обговорень з владою України першого перегляду програми, що підтримується МВФ.

Фактично міжнародний валютний фонд ухвалює рішення давати чи не давати гроші лише після виконання країною "домашнього завдання". Мовиться про проведення конкретних реформ, які потрібні не МВФ, а Україні. Серед головних умов траншу були й залишаються:

незалежність Національного банку;

проведення судової реформи;

розбудова антикорупційної інфраструктури.

У Кабміні очікують, що допомога від Фонду надійде наприкінці листопада – у грудні.