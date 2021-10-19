МВФ вже у листопаді може дати новий кредит та продовжити співпрацю з Україною, – Шмигаль

Міжнародний валютний фонд найближчим часом може розпочати перший перегляд спільної програми Stand-by. Відповідних домовленостей з урядом України там досягнули напередодні.

За результатами першого перегляду Україна отримає виплату від МВФ у розмірі приблизно 700 мільйонів доларів. Такою інформацією поділилися на сайті Кабміну.

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Як український прем'єр оцінює співпрацю з МВФ

Співпрацю України з Міжнародним валютним фондом прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, це – один із маркерів для міжнародної спільноти, який показує, що держава рухається у правильному напрямку.

Сьогоднішня оцінка Фонду демонструє, що Україна активно впроваджує реформи для розбудови сучасної держави з розвиненою ринковою економікою,

– підкреслив чиновник.

Він також розповів про показник ефективності спільної роботи для успішного майбутнього України. Мовиться, зокрема, про нові проєкти зі Світовим банком, виділення другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС та позитивні домовленості з Фондом.

Про програму Stand-by між Україною та МВФ

Українська влада очікує, що у МВФ затвердять відповідну домовленість вже у листопаді 2021 року й продовжать термін дії програми до кінця червня 2022-го.

Цю спільну програму на 5 мільярдів доларів сторони затвердили ще 9 червня 2020 року. Вона спрямована на подолання наслідків пандемії коронавірусу COVID-19. А також – на зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні.

Зазначимо, що попередня місія МВФ тривала в Україні на початку 2021 року. Тоді результати роботи українського уряду її представники визначили як незадовільні. Програма stand-by має завершитись в грудні 2021 року.