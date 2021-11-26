МВФ виділить Україні лише частину коштів, — рейтингове агентство Fitch
Джерело:Fitch Ratings
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що Україна не зможе виконати всі умови за програмою stand-by. Тож у 2022 році отримає лише частку від 2,2 мільярда доларів.
Прогнози Fitch
Сценарій, який спрогнозували у Fitch передбачає часткове виділення решти 2,2 мільярда доларів коштів SBA у 2022 році. Разом з тим в агентстві очікують надходження коштів від інших міжнародних фінансових інститутів та доступ України до ринків єврооблігацій.
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Виконання решти вимог SBA багато в чому залежить від здатності президента Зеленського отримати парламентську підтримку своїх законодавчих ініціатив,
– вважають у Fitch.
Що так SBAStand-by Arrangements (SBA) – угоди про резервні кредити або угоди про розширені кредити (Extended Arrangements) припускають, що країна отримує гарантію того, що вона зможе автоматично отримувати іноземну валюту до суми, про яку досягнута домовленість за програмоюstand-by, в будь-який час, протягом терміну дії угоди при дотриманні його умов.
Джерело Вікіпедія
У агентстві також відзначають, що попри прийняття в цьому році антиолігархічних заходів та заходів щодо судової системи та корупції, повільне завершення першого огляду програми SBA з МВФ підкреслює проблеми, що стоять перед президентом, в тому числі через несподівані зміни в роботі Конституційного Суду.
Ризики реалізації політики частково виникають з впливу олігархів, проросійських сил і судової системи,
– підкреслює Fitch.
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Програма stand-by
- Співпрацю між Україною та МВФ на суму 5 мільярдів доларів затвердили 9 червня 2020 року.
- Допомогу спрямовують на подолання наслідків пандемії коронавірусу, зміцнення результатів і продовження реалізації важливих структурних реформ у нашій державі.
- Україна планує дотримуватись стратегії програми, щоб успішно її пройти та отримати усі транші.
- Загалом затвердили 2,8 мільярда доларів, ще залишилось 2,2 мільярда доларів. Програму продовжили на 6 місяців – в України є більше шансів отримати ці кошти.