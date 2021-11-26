Прогнози Fitch

Сценарій, який спрогнозували у Fitch передбачає часткове виділення решти 2,2 мільярда доларів коштів SBA у 2022 році. Разом з тим в агентстві очікують надходження коштів від інших міжнародних фінансових інститутів та доступ України до ринків єврооблігацій.

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Виконання решти вимог SBA багато в чому залежить від здатності президента Зеленського отримати парламентську підтримку своїх законодавчих ініціатив,

– вважають у Fitch.

Що так SBA Stand-by Arrangements (SBA) – угоди про резервні кредити або угоди про розширені кредити (Extended Arrangements) припускають, що країна отримує гарантію того, що вона зможе автоматично отримувати іноземну валюту до суми, про яку досягнута домовленість за програмоюstand-by, в будь-який час, протягом терміну дії угоди при дотриманні його умов.

Джерело Stand-by Arrangements (SBA) – угоди про резервні кредити або угоди про розширені кредити (Extended Arrangements) припускають, що країна отримує гарантію того, що вона зможе автоматично отримувати іноземну валюту до суми, про яку досягнута домовленість за програмоюstand-by, в будь-який час, протягом терміну дії угоди при дотриманні його умов.Джерело Вікіпедія

У агентстві також відзначають, що попри прийняття в цьому році антиолігархічних заходів та заходів щодо судової системи та корупції, повільне завершення першого огляду програми SBA з МВФ підкреслює проблеми, що стоять перед президентом, в тому числі через несподівані зміни в роботі Конституційного Суду.

Ризики реалізації політики частково виникають з впливу олігархів, проросійських сил і судової системи,

– підкреслює Fitch.

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Програма stand-by