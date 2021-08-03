МВФ виділить рекордні 650 мільярдів доларів на підтримку світової економіки
Джерело:Міжнародний валютний фонд
Рада керівників Міжнародного валютного фонду 2 серпня схвалила виділення з резерву 650 мільйонів доларів для ліквідності світової економіки. Відомо, що Україна також отримає гроші.
МВФ виділив гроші країнам-учасницям
Гроші перекажуть країнам-членам МВФ пропорційно квотам. Відповідне рішення набуде чинності 23 серпня.
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Це історичне рішення – найбільший розподіл СДР (спеціальних прав запозичень – 24 канал) в історії МВФ і стимул для світової економіки під час безпрецедентної кризи,
– заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.
275 мільярдів доларів скерують у країни з ринком, що формується, а також державам, що розвиваються.
"Розподіл послужить на благо всіх держав-членів, допоможе задовольнити довгострокову глобальну потребу в резервах, зміцнить довіру і сприятиме посиленню стійкості та стабільності світової економіки. Він особливо допоможе нашим найвразливішим державам-членам, які насилу справляються з наслідками кризи COVID-19", – додала Георгієва.
Яку допомогу отримає Україна
За словами очільника Національного банку Кирила Шевченка, Україна пропорційно до своєї квоти може отримати 2,7 мільярда доларів.