МВФ виділить 50 мільярдів доларів бідним країнам на екологію: Україна може бути в списку

Міжнародний валютний фонд хоче виділити 50 мільярдів доларів країнам з низьким та середнім доходом для боротьби з кліматичними змінами. Під критерії такої країни підпадає й Україна.

50 мільйонів від МВФ

Гроші для протидії глобальному потеплінню зможуть отримати близько 75% країн МВФ. Кошти зі спеціального Фонду країнам будуть позичати у вигляді СПЗ. Один з критеріїв для країни, щоб отримання коштів – низький ВВП на душу населення.

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Чому Україна може отримати кошти

Кошти зможуть отримати всі країни з низьким рівнем доходу та такі, що розвиваються, а також країни із середнім рівнем доходу з ВВП на душу населення – менше ніж 12 тисяч доларів на рік. Нагадаємо, що в Україні ВВП на душу населення у 2020 році становило трохи більше як 3,7 тисячі доларів.

Що таке ВВП на душу населення Це міра випуску продукції на душу населення в доларах постійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів. Вищий реальний ВВП на душу населення є показником вищого рівня життя.

Як розподілятимуть кошти

Сума грошей, яку будь-яка країна може позичити з трасту, буде обмежена 150% квоти МВФ країни, але не більше 1,4 мільярда доларів. Ця умова фактично обмежує, скільки грошей може отримати велика країна із середнім рівнем доходу, як-от Туреччина, Росія чи Аргентина.

У МВФ індивідуально визначатимуть чи країна може розраховувати на гроші з Фонду, все залежатиме від боргової політики країн та їх сталості у проведенні структурних змін. Також, аби отримати доступ до фонду, країна має вже співпрацювати з МВФ за основною програмою.

Співробітники МВФ пропонують дати країнам 20 років на повернення коштів, а погашення позики, за винятком виплати відсотків, починатиметься через 10 років. Фонд же планують запустити до кінця 2022 року.

Хто фінансуватиме Фонд

Траст буде фінансуватися багатшими країнами, які спрямовують свої резерви у МВФ "біднішим" країнам. Фонду доведеться мобілізувати 50 мільярдів доларів для того, аби впоратися з прогнозованим попитом.

Фонд спрямований на розв'язання довгострокових проблем економічної стабільності, зокрема – зміну клімату, готовність до пандемії та цифровізацію. Передбачається, що виконавчий комітет може дати старт ініціативі на зборах у квітні, а до кінця року вона повністю запрацює.