МВФ вдруге за місяць погіршив економічний прогноз для України на 2021 рік

25 листопада 2021 , 16:20
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Джерело:

Міжнародний валютний фонд

Міжнародний валютний фонд погіршив вдруге за жовтень економічний прогноз для України на поточний рік. Однак залишив без змін прогноз на 2022 та 2023 роки.

Економічне зростання України у 2021 році

МВФ погіршив оцінку зростання ВВП України у поточному році з 3,5% до 3,2%. Раніше у Фонді заявляли, що економіка України зростатиме повільніше, ніж загалом у світі й не зможе цьогоріч відновитись після падіння на 4% у 2020 році. 

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Прогноз економічного зростання на наступні роки

Прикметно, що МВФ залишив без змін економічний прогноз для України на наступних два роки тож очікується, що: 

  • у 2022 році ВВП зросте до 3,6%,
  • за результатами 2023 року до 3,4%.
Цікаво! У НБУ прогнозують, що ВВП зросте на 3,8% (раніше очікувалося зростання на 4%) у 2022 році та на 4% у 2023 році. 

Інші важливі прогнози МВФ

У жовтневому прогнозі Фонд оцінював дефіцит поточного рахунку України на рівні 0,7% ВВП, а у наступному – 2,4% ВВП.

Прогноз нульового балансу поточного рахунку у 2021 році з подальшим переходом у дефіцит поточного рахунку до 2,7% ВВП за результатами 2022 року та 3,2% ВВП у 2023 році.

Надходження прямих іноземних інвестицій:

  • у 2021 році на рівні 3,3% ВВП,
  • у 2022 році – 2,4% ВВП,
  • у 2023 році – 2,5% ВВП.

Що таке ВВП

ВВП – це внутрішній валовий продукт, котрий позначає загальну грошову вартість товарів, які вироблені на території конкретної країни. Зверніть увагу, що падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання.

Альтернативні прогнози росту ВВП у 2021 році

  • НБУ в останньому інфляційному звіті погіршив прогноз зростання ВВП з 3,8% до 3,1%. Це зумовлено впливом карантинних обмежень та ростом цін на енергоресурси.
  • Прем'єр-міністр Україні Денис Шмигаль налаштований більш оптимістично й вважає, що ВВП зросте на щонайменше 3,5%, однак "хотілося б мати 4%".
  • За прогнозами Світового банку, зростання ВВП України у 2021 році становитиме 3,8%.
Автор: Дар'я Вереньова