Економічне зростання України у 2021 році
МВФ погіршив оцінку зростання ВВП України у поточному році з 3,5% до 3,2%. Раніше у Фонді заявляли, що економіка України зростатиме повільніше, ніж загалом у світі й не зможе цьогоріч відновитись після падіння на 4% у 2020 році.
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Прогноз економічного зростання на наступні роки
Прикметно, що МВФ залишив без змін економічний прогноз для України на наступних два роки тож очікується, що:
- у 2022 році ВВП зросте до 3,6%,
- за результатами 2023 року до 3,4%.
Інші важливі прогнози МВФ
У жовтневому прогнозі Фонд оцінював дефіцит поточного рахунку України на рівні 0,7% ВВП, а у наступному – 2,4% ВВП.
Прогноз нульового балансу поточного рахунку у 2021 році з подальшим переходом у дефіцит поточного рахунку до 2,7% ВВП за результатами 2022 року та 3,2% ВВП у 2023 році.
Надходження прямих іноземних інвестицій:
- у 2021 році на рівні 3,3% ВВП,
- у 2022 році – 2,4% ВВП,
- у 2023 році – 2,5% ВВП.
Що таке ВВПВВП – це внутрішній валовий продукт, котрий позначає загальну грошову вартість товарів, які вироблені на території конкретної країни. Зверніть увагу, що падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання.
Альтернативні прогнози росту ВВП у 2021 році
- НБУ в останньому інфляційному звіті погіршив прогноз зростання ВВП з 3,8% до 3,1%. Це зумовлено впливом карантинних обмежень та ростом цін на енергоресурси.
- Прем'єр-міністр Україні Денис Шмигаль налаштований більш оптимістично й вважає, що ВВП зросте на щонайменше 3,5%, однак "хотілося б мати 4%".
- За прогнозами Світового банку, зростання ВВП України у 2021 році становитиме 3,8%.