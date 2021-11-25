Економічне зростання України у 2021 році

МВФ погіршив оцінку зростання ВВП України у поточному році з 3,5% до 3,2%. Раніше у Фонді заявляли, що економіка України зростатиме повільніше, ніж загалом у світі й не зможе цьогоріч відновитись після падіння на 4% у 2020 році.

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Прогноз економічного зростання на наступні роки

Прикметно, що МВФ залишив без змін економічний прогноз для України на наступних два роки тож очікується, що:

у 2022 році ВВП зросте до 3,6%,

за результатами 2023 року до 3,4%.

Цікаво! У НБУ прогнозують, що ВВП зросте на 3,8% (раніше очікувалося зростання на 4%) у 2022 році та на 4% у 2023 році.

Інші важливі прогнози МВФ

У жовтневому прогнозі Фонд оцінював дефіцит поточного рахунку України на рівні 0,7% ВВП, а у наступному – 2,4% ВВП.

Прогноз нульового балансу поточного рахунку у 2021 році з подальшим переходом у дефіцит поточного рахунку до 2,7% ВВП за результатами 2022 року та 3,2% ВВП у 2023 році.

Надходження прямих іноземних інвестицій:

у 2021 році на рівні 3,3% ВВП,

у 2022 році – 2,4% ВВП,

у 2023 році – 2,5% ВВП.

Що таке ВВП ВВП – це внутрішній валовий продукт, котрий позначає загальну грошову вартість товарів, які вироблені на території конкретної країни. Зверніть увагу, що падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання.

Альтернативні прогнози росту ВВП у 2021 році