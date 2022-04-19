У МВФ зазначають, що війна в Україні призвела до гуманітарної кризи. Крім того, від конфлікту зросла й економічна шкода, яка сприятиме значному уповільненню світового зростання та посилить інфляцію.

Важливо Директорка МВФ назвала розмову з Зеленським "дуже хорошою"

Найбільше вразило країни з низьким рівнем доходу, адже там швидко зросли ціни на паливо та продовольство.

Глобальне зростання сповільниться з приблизно 6,1% у 2021 році до 3,6% у 2022 і 2023 роках. Це відповідно на 0,8 і 0,2 відсоткового пункту нижче, ніж прогнозувалося в січні,

– спрогнозували у МВФ.

Також додали, що після 2023 року світове економічне зростання знизиться приблизно до 3,3% в середньостроковій перспективі.

"Спричинене війною підвищення цін на сировинні товари та посилення цінового тиску призвели до прогнозування інфляції на 2022 рік у розмірі 5,7% в країнах з розвиненою економікою та 8,7% в країнах з ринками, що розвиваються. Це на 1,8 та 2,8 в.п. відповідно вище, ніж прогнозувалося в січні", – додали в МВФ.

Інфляція – це зниження купівельної спроможності грошей і поступове зростання цін на товари та послуги за певний проміжок часу

Цікаво – зовнішній дефолт Росії майже неминучий: дивіться відео