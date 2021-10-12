МВФ спрогнозував курс гривні до долара до 2026 року
12 жовтня 2021 , 17:53Читать новость на русском
Джерело:огляд World Economic Outlook від МВФ
Міжнародний валютний фонд оприлюднив дані щодо курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності. Так, у 2022 році цей курс мав би становити 27,41 гривні за долар.
Відповідні дані МВФ оприлюднив у звіті "Перспективи світової економіки" за жовтень 2021 року.
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Який курс долара буде до 2026 року
Міжнародний валютний фонд оновив свій прогноз щодо курсу гривні до долара. Загалом прогноз покращено у порівнянні з даними за квітень.
Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:
- 2021 рік – 27,52 гривні за долар;
- 2022 рік - 27,41 гривні за долар;
- 2023 рік - 27,66 гривні за долар;
- 2024 рік - 27,80 гривні за долар;
- 2025 рік - 27,80 гривні за долар;
- 2026 рік - 27,80 гривні за долар.
Курс долара до кінця 2021 – початку 2022 року: інші прогнози
- Уряд заклав у держбюджет на 2022 рік середньорічний курс гривні щодо долара на рівні 28,6 – 28,7 гривні. Це при тому, що на 2021 рік уряд закладав середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США до кінця 2021 року буде залишатися в межах 27,98 гривні. Натомість вже у 2023 році середньорічний курс долара сягне 28,8 гривні,
- У бюджетній декларації, яку ухвалила Верховна Рада, заклали, що у 2021 році середньорічний курс долара буде на рівні 28 гривень, а наприкінці року гривня впаде до 28,60 гривні.