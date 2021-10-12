Відповідні дані МВФ оприлюднив у звіті "Перспективи світової економіки" за жовтень 2021 року.

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Який курс долара буде до 2026 року

Міжнародний валютний фонд оновив свій прогноз щодо курсу гривні до долара. Загалом прогноз покращено у порівнянні з даними за квітень.

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:

2021 рік – 27,52 гривні за долар;

2022 рік - 27,41 гривні за долар;

2023 рік - 27,66 гривні за долар;

2024 рік - 27,80 гривні за долар;

2025 рік - 27,80 гривні за долар;

2026 рік - 27,80 гривні за долар.

Курс долара до кінця 2021 – початку 2022 року: інші прогнози