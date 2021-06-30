Міжнародний валютний фонд призначив нового представника в Україні

Міжнародний валютний фонд призначив своїм постійним представником в Україні Ваграма Степаняна. Він замінив Йосту Люнгмана.

Цю інформацію оприлюднили у повідомленні постійного представництва МВФ в Україні для медіа.

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МВФ призначило нового представника в Україні

Міжнародний валютний фонд призначив Ваграма Степаняна своїм постійним представником в Україні. На цій посаді він замінив Йосту Люнгмана,

– мовиться у повідомленні МВФ.

Він вже приступив до виконання обов'язків з 28 червня. Люнгман повертається до штаб-квартири МВФ після років на посаді постійного представника МВФ в Україні.

У Міжнародному валютному фонді пояснили, що це усталена практика ротації персоналу.

Відносини України та МВФ: коротко

Україна та МВФ у 2020 році підписали меморандум щодо 1,5-річної програми stand-by на суму 5 мільярдів доларів.

У травні 2021 року радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що транш Україна може отримати у вересні 2021 року.

Володимир Зеленський прокоментував ймовірність отримання траншу МВФ восени. За його словами держава виконає свої обіцянки для його отримання, проте й без траншу "ми будемо жити".

Перед тим міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що "ми зможемо домовитись".

У МВФ розповіли, що Ваграм Степанян працює в МВФ з 2008 року. Він громадянин Вірменії.