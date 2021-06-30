Цю інформацію оприлюднили у повідомленні постійного представництва МВФ в Україні для медіа.

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МВФ призначило нового представника в Україні

Міжнародний валютний фонд призначив Ваграма Степаняна своїм постійним представником в Україні. На цій посаді він замінив Йосту Люнгмана,

– мовиться у повідомленні МВФ.

Він вже приступив до виконання обов'язків з 28 червня. Люнгман повертається до штаб-квартири МВФ після років на посаді постійного представника МВФ в Україні.

У Міжнародному валютному фонді пояснили, що це усталена практика ротації персоналу.

Довідка. У МВФ розповіли, що Ваграм Степанян працює в МВФ з 2008 року. Він громадянин Вірменії.

Відносини України та МВФ: коротко