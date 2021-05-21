МВФ представив план закінчення пандемії COVID-19: потрібно 50 мільярдів доларів

У травні 2021 року МВФ представив план закінчення пандемії коронавірусу. Ціна питання – 50 мільярдів доларів. Однак ці гроші допоможуть лише у разі, якщо людство погодиться на збалансовані глобальні дії.

Програма від МВФ передбачає вакцинацію, тестування і захист від ризиків погіршення ситуації. У документі мовиться, що ситуація з коронавірусом у світі залишається складною. Попри усі зусилля країн та організацій, люди продовжують заражатися COVID-19.

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Пандемія також спричинила суттєвий прогрес економічній ієрархії країн. Багаті держави мають потужніший доступ до вакцин та більші можливості для відновлення економіки. Зокрема, у США вакцинували вже понад 40% населення, у країнах Африки – менше як 2%.

Водночас у МВФ впевнені: світ може вийти з пандемії. Для цього пропонують такі кроки:

суттєво збільшити кількість вакцинованого населення: до 40% людства у 2021 році та до 60% – у першій половині 2022 року;

забезпечити достатній рівень тестування на COVID-19, підтримувати запаси медикаментів та посилити охорону здоров'я населення у регіонах, де фіксують низький рівень вакцинації;

страхувати ризики погіршення ситуації. Зокрема, інвестувати у додаткові потужності з виробництва вакцин та розробити плани дій у випадках надзвичайних ситуацій.

Звідки взяти гроші