МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки: що стало каталізатором
Джерело:World Economic Outlook
Міжнародний валютний фонд погіршив темпи зростання світової економіки на 5 відсоткових пунктів у 2022 році. Головними причинами стало поширення Омікрону та зростання цін на енергоносії.
Прогноз МВФ
У МВФ прогнозують, що за результатами 2022 року світовий ВВП зросте на 4,4%. Також Фонд зазначив, що світова економіка розпочала поточний рік у гіршому стані, ніж очікувалось.
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Що стримує економічне зростання:
- поширення Омікрону;
- зростання цін на енергоносії;
- перебої у ланцюгах постачання;
- ситуація з ринком нерухомості у Китаї та повільне відновлення споживання.
Висока інфляція у світі
Подальше зростання цін на енергоносії та перебої у ланцюгах постачання також пришвидшить зростання темпів інфляції не лише для країн з економікою, що розвивається, але й для таких країн як США.
Перша заступниця керуючого директора МВФ Ґіта Ґопінат зауважила, що російська агресія щодо України ймовірно призведе до ще більших цін на енергію. В результаті чого високі темпи інфляції триватимуть довше.
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Жорстка монетарна політика центробанків
Згідно з прогнозом МВФ, інфляція поступово уповільниться у 2022 році з огляду на більш жорстку монетарну політику найбільших центробанків світу.
Також у МВФ підкреслюють, що підвищення облікових ставок провідними центробанками спричиняє ризик щодо фінансової стабільності та потоку капіталу для ринків, що розвиваються. Особливо в умовах високого рівня боргу на тлі пандемії.
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Як зростатиме світова економіка у 2023 році
У 2023 році зростання світової економіки уповільниться до 3,8%. Зауважимо, що МВФ покращив прогноз на 0.2 відсоткових пункти, однак це пов’язано з погіршенням прогнозу 2022 року. Також Фонд сподівається, що поточні загрози розвитку економіки втратять вплив наприкінці 2022 року.
Передумовою для цього прогнозовано стане покращення рівня вакцинації у світі та зростання ефективності лікування коронавірусу.
Останні прогнози зростання світової економіки / Інфографіка МВФ
Інші глобальні ризики можуть реалізуватися внаслідок високої геополітичної напруженості. Натомість кліматична надзвичайна ситуація означає високу ймовірність великих природних катаклізмів.
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