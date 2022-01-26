Прогноз МВФ

У МВФ прогнозують, за результатами 2022 року світовий ВВП зросте на 4,4%. Також Фонд зазначив, що світова економіка розпочала поточний рік у гіршому стані, ніж очікувалось.

Читайте Штам Омікрон загрожує відновленню економіки у всьому світі, – МВФ

Що стримує економічне зростання:

поширення Омікрону;

зростання цін на енергоносії;

перебої у ланцюгах постачання;

ситуація з ринком нерухомості у Китаї та повільне відновлення споживання.

Висока інфляція у світі

Подальше зростання цін на енергоносії та перебої у ланцюгах постачання також пришвидшить зростання темпів інфляції не лише для країн з економікою, що розвивається, але й для таких країн як США.

Перша заступниця керуючого директора МВФ Ґіта Ґопінат зауважила, що російська агресія щодо України ймовірно призведе до ще більших цін на енергію. В результаті чого високі темпи інфляції триватимуть довше.

Цікаво ЄС ризикує більше, ніж США, у конфлікті з Росією: чому у цьому переконані експерти

Жорстка монетарна політика центробанків

Згідно з прогнозом МВФ інфляція поступово уповільниться у 2022 році з огляду на більш жорстку монетарну політику найбільших центробанків світу. Також у МВФ підкреслюють, що підвищення облікових ставок провідними центробанками спричиняє ризик щодо фінансової стабільності та потоку капіталу для ринків, що розвиваються. Особливо – в умовах високого рівня боргу на тлі пандемії. До теми Підняття процентної ставки у США: що це може означати для світової економіки за версією МВФ

Як зростатиме світова економіка у 2023 році

У 2023 році зростання світової економіки уповільниться до 3,8%. Зауважимо, що МВФ покращив прогноз на 0.2 відсоткових пунктири, однак це пов’язано з погіршенням прогнозу 2022 року. Також Фонд сподівається, що поточні загрози розвитку економіки втратять вплив наприкінці 2022 року.

Передумовою для цього прогнозовано стане покращення рівня вакцинації у світі та зростання ефективності лікування коронавірусу.

Останні прогнози зростання світової економіки / Інфографіка МВФ

Інші глобальні ризики можуть реалізуватися внаслідок високої геополітичної напруженості. Натомість кліматична надзвичайна ситуація означає високу ймовірність великих природних катаклізмів.

Скільки коштуватиме долар до 2024 року: дивіться відео