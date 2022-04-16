МВФ погіршив прогноз для глобальної економіки через війну Росії проти України

Глобальне економічне зростання у 2022 – 23 роках охопить 143 країни по всьому світу та зазнає ще більшого скорочення, ніж прогнозувалося раніше.

Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

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У січні ми знизили наш прогноз глобального зростання до 4,4% у 2022 році. Відтоді перспективи значно погіршилися, в основному через війну (Росії проти України – 24 канал) та її наслідки,

– зазначила вона.

Глава МВФ також підкреслила, що ситуацію погіршують також інші чинники, такі як:

інфляція;

фінансові обмеження;

повторне введення карантину в Китаї;

нові збої у глобальних ланцюгах поставок.

"У результаті ми прогнозуємо подальше зниження глобального зростання як на 2022-й, так і на 2023 рік", – продовжила Крісталіна Георгієва.

Для більшості країн зростання позитивне

Водночас директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду додала, що, на щастя, для більшості країн зростання все ще позитивне.

Проте, вплив війни спричинить зниження прогнозів для 143 економік цього року, що становить 86% світового ВВП,

– підсумувала глава МВФ.

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