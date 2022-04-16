Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.
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У січні ми знизили наш прогноз глобального зростання до 4,4% у 2022 році. Відтоді перспективи значно погіршилися, в основному через війну (Росії проти України – 24 канал) та її наслідки,
– зазначила вона.
Глава МВФ також підкреслила, що ситуацію погіршують також інші чинники, такі як:
- інфляція;
- фінансові обмеження;
- повторне введення карантину в Китаї;
- нові збої у глобальних ланцюгах поставок.
"У результаті ми прогнозуємо подальше зниження глобального зростання як на 2022-й, так і на 2023 рік", – продовжила Крісталіна Георгієва.
Для більшості країн зростання позитивне
Водночас директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду додала, що, на щастя, для більшості країн зростання все ще позитивне.
Проте, вплив війни спричинить зниження прогнозів для 143 економік цього року, що становить 86% світового ВВП,
– підсумувала глава МВФ.
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