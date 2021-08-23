МВФ почав розподіл грошей для підтримки світової економіки: скільки отримає Україна

Міжнародний валютний фонд 23 серпня почав розподіл спеціальних прав запозичення на 650 мільярдів доларів. Україна пропорційно до своєї квоти отримає понад 2,7 мільярда доларів.

Про початок розподілу грошей між країнами йдеться в офіційному пресрелізі директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої.

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Рекордні 650 мільярдів від МВФ світовій економіці

Найбільше в історії виділення СПЗ – приблизно 650 мільярдів доларів – набуває чинності сьогодні (23 серпня – 24 канал),

– зазначила Георгієва.

Виділені гроші, за її словами, є значним поштовхом для світу та, якщо їх розумно використати, унікальною можливістю подолати безпрецедентну кризу.

СПЗ забезпечать додаткову ліквідність світової економічної системи – "доповнить валютні резерви країн та зменшить їх залежність від внутрішнього чи зовнішнього боргу".

"Країни можуть використовувати простір, передбачений виділенням СПЗ, для підтримки своєї економіки та активізації боротьби з кризою", – додала Георгієва.

Розподіл грошей між країнами

Гроші розподіляють між країнами пропорційно до їхньої частки квот у МВФ. Приблизно 275 мільярдів доларів надійдуть до країн, які розвиваються, з них країни з низьким рівнем доходу отримають – 21 мільярда доларів. Україна отримає 2,7 мільярда доларів.

Аби допомогти забезпечити прозорість і підзвітність, МВФ надає основу для оцінки макроекономічних наслідків нового розподілу, його статистичної обробки та управління, а також того, як це може вплинути на стійкість боргу.

Окрім цього, Фонд регулярно подаватиме оновлену інформацію про всі активи СПЗ, операції й торгівлю, зокрема наступний звіт про використання СПЗ через 2 роки.