Про початок розподілу грошей між країнами йдеться в офіційному пресрелізі директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої.

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Рекордні 650 мільярдів від МВФ світовій економіці

Найбільше в історії виділення СПЗ – приблизно 650 мільярдів доларів – набуває чинності сьогодні (23 серпня – 24 канал),

– зазначила Георгієва.

Виділені гроші, за її словами, є значним поштовхом для світу та, якщо їх розумно використати, унікальною можливістю подолати безпрецедентну кризу.

СПЗ забезпечать додаткову ліквідність світової економічної системи – "доповнить валютні резерви країн та зменшить їх залежність від внутрішнього чи зовнішнього боргу".

"Країни можуть використовувати простір, передбачений виділенням СПЗ, для підтримки своєї економіки та активізації боротьби з кризою", – додала Георгієва.

Розподіл грошей між країнами

Гроші розподіляють між країнами пропорційно до їхньої частки квот у МВФ. Приблизно 275 мільярдів доларів надійдуть до країн, які розвиваються, з них країни з низьким рівнем доходу отримають – 21 мільярда доларів. Україна отримає 2,7 мільярда доларів.

Аби допомогти забезпечити прозорість і підзвітність, МВФ надає основу для оцінки макроекономічних наслідків нового розподілу, його статистичної обробки та управління, а також того, як це може вплинути на стійкість боргу.

Окрім цього, Фонд регулярно подаватиме оновлену інформацію про всі активи СПЗ, операції й торгівлю, зокрема наступний звіт про використання СПЗ через 2 роки.