У МВФ підрахували можливі втрати України через запуск "Північного потоку-2"

У МВФ переконані, що через "Північний потік-2" щорічні доходи України від надання в експлуатацію своєї ГТС знизяться. Наразі мовиться про приблизно 1,2 мільярда доларів до 2024 року.

Варто зазначити, що протягом останніх п'ятьох років українська держава у середньому отримувала по 2,5 мільярда доларів на рік від транзиту своєю територією газу країни-агресора.

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У Міжнародному валютному фонді очікують, що у 2021 році дохід від транзиту блакитного палива скоротиться на 40%. Ба більше, після запуску "Північного потоку-2" – продовжить знижуватися.

За прогнозом МФВ, після цього доходи України від транзиту зменшаться на 1,2 мільярда доларів.

Сертифікація "Північного потоку-2"

Перш ніж запуститися, російський трубопровід має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі. "Північний потік-2" повинен відповідати правилам Третього енергопакета.

Ці документи – пакет законів щодо внутрішнього ринку блакитного палива та електроенергії в Європейському Союзі. Його мета – більш відкриті газові та енергетичні ринки.

"Нафтогаз" 18 жовтня подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2". Німецький регулятор BNetzA 15 листопада схвалив участь української компанії у процедурі.