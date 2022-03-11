У МВФ не вірять, що Росія знайде у світі якийсь банк для купівлі валюти на обслуговування боргу

Дуже-дуже малоймовірно, що Росія знайде якийсь центральний банк для обміну своїх прав запозичення у МВФ на валюту. Про це заявила директорка МВФ Крісталіна Георгієва.

Також вона зазначила, що МВФ веде перемовини з Китаєм. Щоб там теж долучилися до тиску на Росію задля припинення війни, адже вона впливає на світову економіку загалом.

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Росія не зможе купити валюту на обслуговування боргу

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва сказала журналістам свою думку щодо обслуговування Росією заборгованості перед МВФ.

За словами Георгієвої, "дуже, дуже, дуже малоймовірно", що Росія зможе знайти якийсь центральний банк будь-якої країни для обміну своїх спеціальних прав запозичення МВФ на валюту.

А в Росії, нагадаємо, проблеми з валютою вже почалися:

Готівку туди не завозять.

Центробанк обмежив зняття у банках для росіян валюти сумою у 10 тисяч доларів, а для бізнесу – взагалі у 5 тисяч.

Купувати у банках валюту росіяни також не зможуть – до вересня. І це тільки початок.

Також Георгієва заявила, зауважимо, що дефолт Росії більше не розглядається як "малоймовірний". І що безпрецедентні санкції, запроваджені проти Росії через її вторгнення в Україну, спричинили різке скорочення російської економіки.

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