Місія МВФ завершила консультації без результату в його грошовому прояві. Економіка 24 дізналася чому МВФ не дає Україні грошей та які це може мати наслідки.

Що буде з гривнею та інвестиціями

Курс гривні доволі чутливий до співпраці з МВФ. Зв’язок непрямий: від співпраці з МВФ залежать рівень довіри інвесторів та кредиторів, а відтак і вливання іноземної валюти на український ринок. А чим вищий попит на українську валюти – тим її курс міцніший.

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Інвестиційний банкір Сергій Фурса впевнений, що стабільність курсу залежить від того чи вдасться Україні домовитися з МВФ і таки отримати черговий транш. Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

Ситуація залишиться стабільною і курс буде такий, як зараз (менше ніж 28 доларів – 24 канал) до кінця 2021 року,

– пояснив Фурса.

Натомість якщо коштів від МВФ не буде – економіку України чекатиме "турбулентність". Тобто, нестабільність курсу.

Цікаво, що у жовтні 2020 року МВФ спрогнозував курс гривні для України у 2021 році на рівні 28,12 гривні.

Економіст Олексій Кущ у коментарі 24 каналу розповів, що прямі іноземні інвестиції не залежать від співпраці з МВФ. Проте інвестори, які вкладаються в ОВДП все ж зважають на співпрацю.

Інвестори розуміють: якщо країна співпрацює з МВФ, то вона не буде йти на реструктуризацію боргів, а буде віддавати повністю до останньої копійки,

– пояснив Олексій Кущ.

Що буде з іншими кредитами

Кредит від ЄС

Україна може отримати 600 мільйонів євро від Європейського Союзу. Проте однією з умов є досягнення позитивного прогресу у домовленостях з МВФ. Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс на пресконференції в Брюсселі 10 лютого.

Тож із цим кредитом Україні доведеться зачекати.

Кредит від Світового банку

Однією з вимог отримання кредиту від Світового банку у розмірі 700 мільйонів доларів також є конструктивна співпраця з МВФ. Про це повідомив міністр фінансів Марченко в інтерв’ю УНІАН.

Це дозволить запозичувати під нижчу дохідність, підвищити вартість наших цінних паперів і відповідно – знизити боргові ризики країн,

– сказав глава Мінфіну.

Іншою вимогою є земельна реформа. Але виконання її без співпраці з МВФ не матиме значення для Світового банку та Єврокомісії.

Кредит від ЄІБ

Віцепрезидента Європейського інвестиційного банку Тереса Червінська розповіла в інтерв’ю НВ, що хоч прямого зв’язку між наявністю співпраці МВФ з Україною та ЄІБ з Україною – немає, в організацій схожі вимоги.

Якщо МВФ буде незадоволений тим, як Україна виконує певні умови, ЄС, найімовірніше ЄІБ, також буде незадоволений, і це вплине на рішення європейських інституцій,

– прокоментувала Червінська.

Чому МВФ припинив співпрацю

У меморандумі України та МВФ визначили структурні маяки, які потрібно виконати, щоб отримати кожен із траншів. За словами економіста Олексія Куща, усі вимоги виконані.

Для отримання другого траншу МВФ нам потрібно було прийняти програму реструктуризацію проблемних активів державних банків. І вона була затверджена Нацбанком. Тобто ми той другий транш мали отримати ще у вересні минулого року. Але МВФ вбачає, що зараз порушені не конкретні умови співробітництва, а так звані рамкові умови,

– пояснює експерт.



МВФ не виділить грошей допоки Україна не виконає рамкових умов / Getty Images

Порушення рамкових умов – це:

Скасування певних досягнень в антикорупційній та судовій реформах;

Встановлення граничних цін на газ для населення;

Розгляд закону про локалізацію випуску продукції;

Тиск на Нафтогаз.

Експерт розповідає, що між соціальною стабільністю і траншем МВФ, влада обрала перший варіант, тобто знизила тарифи. Якби цього не зробили, можна було б отримати другий транш у розмірі 700 мільйонів доларів.

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Ще однією проблемою, яка з’явилася вже після припинення консультацій з МВФ – це законопроєкт про звільнення голови НАБУ Артема Ситника. Ще у листопаді минулого року президент Зеленський обіцяв, що цього не станеться.

Як відновити співпрацю з МВФ

Олексій Кущ вважає, що МВФ доволі жорстко відреагував, припинивши консультації. Проте розриву співпраці не відбулося, а відтак залишається певний простір для подальшого політичного маневру.

Попри те, що є багато проблем у співпраці з МВФ, головними умовами для продовження співпраці Сергій Фурса називає антикорупційну та судову реформи.

Експерт зазначив, що "найближчим часом жодних грошей не буде". Для отримання коштів спочатку треба вирішити ці пункти, а це – довготривалий процес. Закони прийняти не так легко й швидко. Якщо МВФ не позичить нам гроші, не позичать й інші фонди.

Економіст Павло Кухта також вважає, що без виконання цих вимог, шансу на транш не буде:

закон про перезавантаження ВРП (Вищої ради правосуддя);

врегулювання процедури призначення керівника НАБУ;

скасування цінового регулювання на ринку газу.

Чому Україні потрібна співпраця з МВФ

Насправді Україні потрібні не так гроші від МВФ, як статус країни, з якою МВФ співпрацює. Як видно із заяв Світового банку, Єврокомісії та ЄІБ, грошей без МВФ нам не дадуть. А у вересні на Україну очікують пікові погашення за зовнішніми боргами

Чим далі Україна тягнутиме з отриманням траншу від МВФ, тим більше це дратуватиме інвесторів і тим гіршими ставатимуть умови отримання фінансування для України, вважає економіст Павло Кухта.

"Пікові виплати за державним боргом припадають цього року на вересень. Відповідно, ближче до вересня й варто очікувати перших проблем з фінансуванням, якщо до того часу ми не матимемо траншу", – переконаний експерт. Але за правильної політики Мінфіну та Нацбанку цей етап можна буде пройти відносно спокійно.

Наприкінці ж року нас очікує вже більш серйозна вправа – фінансування величезного дефіциту бюджету. Тут без траншу МВФ нас точно очікують проблем,

– резюмує економіст.

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