МВФ назвав умови для продовження переговорів з Україною

Міжнародний валютний фонд назвав дискусії з Україною, під час роботи спеціальної місії, продуктивними. Однак деякі питання залишаються невирішеними.

Про те, коли МВФ продовжить перемовини з Україною, розповів представник Фонду Джеррі Райс.

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За його словами, МВФ чекає на пропозиції України щодо вирішення деяких питань.

Як тільки ми отримаємо більш детальну інформацію з цих питань і пропозиції щодо окремих політик, ми з нетерпінням продовжимо співпрацю з Україною,

– заявив Райс.

Він не назвав ніяких термінів щодо цього.

Райс додав, що серед питань, які обговорювала місія було поліпшення управління банківським наглядом НБУ, фіскальні ризики для дефіциту бюджету і зміцнення судової системи.

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