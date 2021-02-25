МВФ назвав умови для продовження переговорів з Україною

Джерело:Інтерфакс-Україна
Міжнародний валютний фонд назвав дискусії з Україною, під час роботи спеціальної місії, продуктивними. Однак деякі питання залишаються невирішеними.
Про те, коли МВФ продовжить перемовини з Україною, розповів представник Фонду Джеррі Райс.
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За його словами, МВФ чекає на пропозиції України щодо вирішення деяких питань.
Як тільки ми отримаємо більш детальну інформацію з цих питань і пропозиції щодо окремих політик, ми з нетерпінням продовжимо співпрацю з Україною,
– заявив Райс.
Він не назвав ніяких термінів щодо цього.
Райс додав, що серед питань, які обговорювала місія було поліпшення управління банківським наглядом НБУ, фіскальні ризики для дефіциту бюджету і зміцнення судової системи.