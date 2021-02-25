МВФ назвав умови для продовження переговорів з Україною
Міжнародний валютний фонд назвав дискусії з Україною, під час роботи спеціальної місії, продуктивними. Однак деякі питання залишаються невирішеними.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Про те, коли МВФ продовжить перемовини з Україною, розповів представник Фонду Джеррі Райс.
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За його словами, МВФ чекає на пропозиції України щодо вирішення деяких питань.
Як тільки ми отримаємо більш детальну інформацію з цих питань і пропозиції щодо окремих політик, ми з нетерпінням продовжимо співпрацю з Україною,
– заявив Райс.
Він не назвав ніяких термінів щодо цього.
Райс додав, що серед питань, які обговорювала місія було поліпшення управління банківським наглядом НБУ, фіскальні ризики для дефіциту бюджету і зміцнення судової системи.
Співпраця України з МВФ: що відомо
- 9 червня 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України, вартістю близько 5 мільярдів доларів.
- За підсумками червня, вересня та грудня 2020 року, а також червня 2021 року мали відбутися перегляди програми. Однак через пандемію коронавірусу графік змістився, а програма фактично зупинилася.
- 21 грудня місія МВФ відновила свою роботу в Україні. Однак про перегляд програми так і не домовилися. За словами постійного представника МВФ в Україні Йоста Люнгман, нашій державі потрібен "більший прогрес".
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