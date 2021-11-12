У МВФ назвали дату ухвалення рішення щодо траншу для України на 700 мільйонів доларів

Місія МВФ та влада України досягли угоди щодо першого перегляду програми stand-by. Рішення про надання Україні траншу на 700 мільйонів доларів мають ухвалити не пізніше за 22 листопада.

Відповідне рішення має ухвалити Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду.

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18 жовтня у МВФ повідомили, що онлайн-місія Фонду та влада України досягли угоди на рівні персоналу стосовно першого перегляду програми stand-by. Місія МВФ тривала з 21 вересня до 18 жовтня.

Це відкриває шлях до винесення на Раду виконавчих директорів МВФ результатів першого перегляду програми stand-by та прохання щодо продовження термінів програми. Завершення першого перегляду уможливить транш обсягом у 500 мільйонів спеціальних прав запозичень, що становить майже 700 мільйонів доларів,

– повідомили у МВФ.

МВФ та влада України також домовилися про продовження програми до кінця червня 2022 року. Це рішення також підлягає затвердженню керівництвом Фонду та Радою виконавчих директорів МВФ.

Що відомо про програму Stand-by? Спільну програму на 5 мільярдів доларів сторони затвердили ще 9 червня 2020 року. Програма спрямована на подолання наслідків пандемії коронавірусу COVID-19. А також – на зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні. Українська влада очікує, що у МВФ затвердять відповідну домовленість вже у листопаді 2021 року й продовжать термін дії програми до кінця червня 2022 року.

Для чого нам гроші МВФ

Радник президента з економічних питань Олег Устенко пояснив, що для України МВФ дуже важливий з погляду ефективної боргової політики.

Ви знаєте, що в нас значна частина грошей витрачається лише на обслуговування вже наявного державного боргу. Це занадто багато за борги, які формувалися протягом останніх 10 років в Україні. Ми їх зараз сплачуємо,

– підсумував Устенко.

У 2021 році на ці цілі витратили 4% від ВВП.