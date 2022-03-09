Виконавча рада МВФ 9 березня збереться, щоб розглянути пропозицію про виділення Україні екстренного фінансування. Мовиться про 1,4 мільярда доларів.

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Гроші мають пом'якшити шок для економіки

Директорка-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва заявила, що така допомога має на меті зробити шок для української економіки не таким потужним.

За її словами, МВФ змінив фокус переговорів з українською владою в рамках поточної співпраці з реформ на кризове управління.

Співробітники МВФ щодня контактують з ключовими посадовцями з України. Це так вражаюче бачити, як вони працюють разом із відданістю й професіоналізмом, не зважаючи на сирени, які можна почути навіть під час обговорень. Сьогодні ми повинні допомогти Україні подолати цей шок, але для неї настане момент відновлення,

– запевнила Георгієва.

За її словами, МВФ допомагає Україні мобілізувати фінансову підтримку й ресурси.



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