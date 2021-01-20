Міжнародний валютний фонд все ще може надати Україні транш в 1 кварталі 2021 року. У МВФ найімовірніше "закриють очі" на впровадження держрегулювання газового ринку.

Водночас існує більш консервативний сценарій, який передбачає надання траншу у квітні – червні. Про це йдеться у прогнозі аналітиків Bank of America – BofA Global Research, інформує Інтерфакс-Україна.

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Високі потреби фінансування у 2021 році мають утримати Україну у співпраці з МВФ,

– впевнені економісти.

Що відомо про транш МВФ

Існує велика ймовірність, що Фонд відтермінує транш через рішення Кабінету Міністрів зменшити ціну на блакитне паливо. Однак візьме до уваги пом'якшувальні фактори такого рішення – це тимчасовий характер зниження цін на газ і надзвичайні умови пандемії. Аналітики вважають, що це дасть змогу Україні найближчим часом укласти угоду про рівень послуг.

"Додаткові ризики для загального інвестиційного процесу в Україні переважно пов'язані з обіцяним поштовхом до реформи правосуддя", – додали у BofA.

Тарифи на газ в Україні: коротко

В Україні з 1 січня 2021 року зросли ціни на газ для населення.

Серед громадян підвищення викликало хвилю обурення, яка прокотилася великою кількістю українських міст. Люди вимагали повернути старі тарифи.

Президент Володимир Зеленський зібрав енергетичну нараду та дав завдання розв'язати питання з тарифами.

Уряд 18 січня 2021 року тимчасово зменшив ціну на газ на 30%, запровадивши державне регулювання. Тепер кубометр газу коштує 6,99 гривні.

Натомість у МВФ наголошують, що Україна в меморандумі з Фондом взяла на себе зобов'язання щодо тарифів на ринку природного газу.



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