МВФ допоможе Україні покрити фінансовий дефіцит 15 мільярдів у найближчі 3 місяці

Україна звернулась до МВФ по допомогу з покриттям фінансового дефіциту. У Фонді пообіцяли посприяти отриманню 15 мільярдів доларів у найближчі 3 місяці. Мовиться не про відновлення країни, а про функціонування економіки.

Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва. Вона зазначила, що Фонд допоможе офіційному Києву зібрати ці гроші.

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Україні потрібні 5 мільярдів щомісяця на функціонування економіки

Першочерговим завданням є забезпечення підтримки для заповнення цього фінансового дефіциту в Україні протягом наступних трьох місяців,

– зазначила Георгієва.

Очільниця МВФ наголосила, що мовиться саме про функціонування економіки, а не про відновлення України. Адже на це знадобляться набагато більші суми.

МВФ перебуває на зв'язку з Міністерством фінансів

МВФ тісно взаємодіє з Міністерством фінансів України щодо оцінок цієї суми. Проте Георгієва вважає, що 5 мільярдів на місяць – не виходить за межі ймовірних потреб країни.

Що ми робимо, так це працюємо з нашими партнерами, щоб забезпечити мобілізацію по різних каналах такої підтримки,

– пояснила Георгієва.

Також директор-розпорядник нагадала, що МВФ створив спеціальний рахунок. Туди кошти спрямовуватимуть країни-донори для відновлення України.

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