Про це розповів у ефірі одного з українських телеканалів радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко. У такий спосіб мають намір створити додаткову "подушку безпеки" для країни.

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"Частину грошей використають у 2021 році, частину – вже у 2022 році", – пояснив Устенко.

Економічний розвиток

Радник президента зазначив, що отриману суму скерують не на поточне споживання, а на стимуляцію економічного розвитку України. Мовиться як про середньо-, так і про довгостроковий періоди. Це дозволить створити "синергічний додатковий ефект".

Із цього погляду, гроші можуть використати для підтримки проєктів із розвитку інфраструктури. Окрім цього – для стимулювання українських товаровиробників, зокрема машинобудування.

Дискусії щодо траншу МВФ

За словами радника президента, в Україні тривають дискусії щодо правильного використання отриманих від МВФ грошей, щоб не створити невиправдане зниження конкуренції на ринку. Водночас частину суми точно скерують на підвищення енергоефективності.

"Ці гроші нам точно не завадять, як і всім країнам, які їх отримають", – додав Устенко.

Він також зауважив, що диспут може розпочатися і щодо країн, між якими МВФ розподілив гроші. Відповідні суми отримають не лише країни з економікою, що розвивається, як Україна, а й розвинені західні країни. На заході отримані гроші можуть застосувати як ресурс для підтримання інших економік або на глобальні ініціативи для захисту довкілля.

Зверніть увагу! Після кризового 2020 року, МВФ вирішив розподілити 650 мільярдів доларів між країнами-акціонерами для подолання наслідків пандемії COVID-19. Квота України становить 2,7 мільярда доларів, які мають надійти на державні рахунки 23 серпня 2021 року. У вересні Україна також очікує на новий транш на 700 мільйонів доларів від МВФ.