Дискусії тривають: у МВФ чекають більшого прогресу від України, щоб надати транш

6 травня 2021 , 18:25
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

У МВФ очікують більшого прогресу в Україні для отримання другого траншу за програмою stand-by. Серед пріоритетів залишається збереження незалежності Нацбанку.

Представник МВФ Джері Райс наголосив, що наразі "дискусії тривають". Окрім Нацбанку, у МВФ наголосили на низці тем. 

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Чого чекають у МВФ

  • Продовження політики гнучкого обмінного курсу;
  • середньострокової фіскальної стабільності;
  • боротьби з корупцією;
  • поліпшення корпоративного управління.

Новий транш від МВФ: головне

  • У квітні 2021 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна отримає новий транш ще упродовж 2021 року. Це може статися вже у вересні
  • В Офісі Президента цю інформацію підтвердили. Радник Володимира Зеленського з питань економіки Олег Устенко повідомив: перший перегляд програми МВФ може відбутися ще до липня 2021 року. Тоді Україна отримає транш вже у вересні.
Зверніть увагу! Ще у 2020 році МВФ затвердив для України програму stand-by для України на SDR3,6 мільярда (близько $5 мільярдів). Її тривалість – 18 місяців. 
Автор: Мар'яна Бекало