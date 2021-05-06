Дискусії тривають: у МВФ чекають більшого прогресу від України, щоб надати транш

У МВФ очікують більшого прогресу в Україні для отримання другого траншу за програмою stand-by. Серед пріоритетів залишається збереження незалежності Нацбанку.
Представник МВФ Джері Райс наголосив, що наразі "дискусії тривають". Окрім Нацбанку, у МВФ наголосили на низці тем.
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Чого чекають у МВФ
- Продовження політики гнучкого обмінного курсу;
- середньострокової фіскальної стабільності;
- боротьби з корупцією;
- поліпшення корпоративного управління.
Новий транш від МВФ: головне
- У квітні 2021 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна отримає новий транш ще упродовж 2021 року. Це може статися вже у вересні.
- В Офісі Президента цю інформацію підтвердили. Радник Володимира Зеленського з питань економіки Олег Устенко повідомив: перший перегляд програми МВФ може відбутися ще до липня 2021 року. Тоді Україна отримає транш вже у вересні.