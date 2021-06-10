Чи буде транш: МВФ чекає від України більшого прогресу

Україна продовжує перемовини з Міжнародним валютним фондом задля завершення програми stand-by та отримання другого траншу. У МВФ зазначили, прогрес таки є, проте його наразі недостатньо.

Про те, як відбувається процес, розповів представник МВФ Джеррі Райс. Про перемовини з Україною мовилось на брифінгу у Вашингтоні.

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Певний прогрес у перемовинах є, – МВФ

Певний прогрес досягнутий, але для завершення першого перегляду потрібно більше,

– сказав Райс.

Представник Фонду наголосив, що від України у рамках програми вимагають заходів щодо:

Покращення управління в НБУ.

Покращення законодавства про банківський нагляд.

Середньострокове зниження бюджетного дефіциту.

Посилення антикорупційної та судової систем.

Марченко каже, що без траншу Україні буде важко

Зазначимо, що нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україна має намір домовитись про наступні 2 транші від МВФ. Без цих коштів буде складно, адже ключовим є питання виплат державного боргу у серпні.

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Що відомо про програму stand-by для України