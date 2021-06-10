Чи буде транш: МВФ чекає від України більшого прогресу

Україна продовжує перемовини з Міжнародним валютним фондом задля завершення програми stand-by та отримання другого траншу. У МВФ зазначили, прогрес таки є, проте його наразі недостатньо.
Про те, як відбувається процес, розповів представник МВФ Джеррі Райс. Про перемовини з Україною мовилось на брифінгу у Вашингтоні.
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Певний прогрес у перемовинах є, – МВФ
Певний прогрес досягнутий, але для завершення першого перегляду потрібно більше,
– сказав Райс.
Представник Фонду наголосив, що від України у рамках програми вимагають заходів щодо:
- Покращення управління в НБУ.
- Покращення законодавства про банківський нагляд.
- Середньострокове зниження бюджетного дефіциту.
- Посилення антикорупційної та судової систем.
Марченко каже, що без траншу Україні буде важко
Зазначимо, що нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україна має намір домовитись про наступні 2 транші від МВФ. Без цих коштів буде складно, адже ключовим є питання виплат державного боргу у серпні.
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Що відомо про програму stand-by для України
- У червні 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму для України, в рамках якої мали виділити близько 5 мільярдів доларів.
- Місія щодо перегляду програм, яка тривала до лютого 2021 року, не рекомендувала виділяти другий транш.
- У МВФ заявили, що очікують від України більшого прогресу у реформах.