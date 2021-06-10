Про те, як відбувається процес, розповів представник МВФ Джеррі Райс. Про перемовини з Україною мовилось на брифінгу у Вашингтоні.

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Певний прогрес у перемовинах є, – МВФ

Певний прогрес досягнутий, але для завершення першого перегляду потрібно більше,
– сказав Райс.

Представник Фонду наголосив, що від України у рамках програми вимагають заходів щодо:

  • Покращення управління в НБУ.
  • Покращення законодавства про банківський нагляд.
  • Середньострокове зниження бюджетного дефіциту.
  • Посилення антикорупційної та судової систем.

Марченко каже, що без траншу Україні буде важко

Зазначимо, що нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україна має намір домовитись про наступні 2 транші від МВФ. Без цих коштів буде складно, адже ключовим є питання виплат державного боргу у серпні.

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Що відомо про програму stand-by для України

  • У червні 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму для України, в рамках якої мали виділити близько 5 мільярдів доларів.
  • Місія щодо перегляду програм, яка тривала до лютого 2021 року, не рекомендувала виділяти другий транш.
  • У МВФ заявили, що очікують від України більшого прогресу у реформах.