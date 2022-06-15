Можуть замістити до 15% російського газу, – Омельченко назвав альтернативні регіони
Сьогодні одним з важливих питань для України є пошук альтернативних регіонів, які можуть постачати природний газ. Мовиться, зокрема, про США, а також країни Африки та Близького Сходу.
Зауважують, що ключовими постачальниками є Алжир, Єгипет і Туніс – традиційні джерела поставок газу для Італії. Крім того, великі запаси природного газу є в Ізраїлі. Про це 24 каналу розповів Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
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Ізраїль використовуватиме інфраструктуру Єгипту для транспортування газу до Європи. Між іншим, нещодавно на державному рівні між країнами велися перемовини. На скільки мені відомо, вони достатньо успішно просунулися,
– пояснив він.
Скільки втратить Росія
Омельченко зауважив, що близько 8 років тому прогнозував вихід ізраїльського газу на ринок Європи. Так, разом з північноафриканським газом він може замістити до 15 – 20% російського газу. Це вагомий удар для країни-агресорки.
Що буде з опалювальним сезоном: коротко
- Очікується, що наступна зима для України буде однією з найважчих в контексті опалювального сезону. Проте влада обіцяє забезпечити жителів країни достатньою кількістю енергоресурсу. Запевняють, що загроза відсутності опалення – мінімальна.
- Проте, за словами першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка, Україні варто бути готовою до усіх можливих сценаріїв. Повномасштабне вторгнення Росії та постійні обстріли цивільної інфраструктури вносять свої корективи.
- Так, уряд розпочав активну підготовку до опалювального сезону. Кабмін створює штаб, який у щоденному режимі буде займатися цим питанням.
- У межах підготовки до опалювального сезону Уряд ухвалив рішення, що ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною. Ціна становитиме 7 400 гривень за тисячу кубометрів.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що український газ і вугілля не продаватимуть за кордон. Весь видобуток мають намір спрямувати на внутрішні потреби громадян.
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