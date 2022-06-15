Зауважують, що ключовими постачальниками є Алжир, Єгипет і Туніс – традиційні джерела поставок газу для Італії. Крім того, великі запаси природного газу є в Ізраїлі. Про це 24 каналу розповів Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Цікаво прочитати Не хоче "дратувати Путіна": Німеччина передумала націоналізувати дочку "Газпрому", – Bloomberg

Ізраїль використовуватиме інфраструктуру Єгипту для транспортування газу до Європи. Між іншим, нещодавно на державному рівні між країнами велися перемовини. На скільки мені відомо, вони достатньо успішно просунулися,

– пояснив він.

Скільки втратить Росія

Омельченко зауважив, що близько 8 років тому прогнозував вихід ізраїльського газу на ринок Європи. Так, разом з північноафриканським газом він може замістити до 15 – 20% російського газу. Це вагомий удар для країни-агресорки.

Що буде з опалювальним сезоном: коротко

Вас може зацікавити – Не можуть без газу? Європа хоче примирення з Росією: дивіться відео