Чи можуть українці під час війни отримувати й переказувати валюту за кордон

Роз'яснює Національний банк України.

Організація з фінансової грамотності при НБУ пояснює, які платежі з-за кордону та за кордон можуть отримувати та відправляти українці під час воєнних дій.

В Україні навіть в умовах воєнного стану працює система SWIFT та міжнародні системи грошових переказів. Тому скористатись їх послугами можна як в нашій країні, так і за її межами. Однак є кілька обмежень.

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Перш за все пояснимо, чим відрізняються міжбанківські перекази SWIFT від міжнародних систем миттєвих переказів, наприклад Western Union.

SWIFT - це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Її послугами користуються близько 11 тисяч банків і фінансових установ у понад 200 країнах світу. Перекази через SWIFT – це перекази коштів з банківського рахунку на банківський рахунок. Такі перекази не швидкі, можуть йти 1 – 3 дні.

Перекази через міжнародні системи грошових переказів (наприклад Western Union) – це миттєві перекази, які не потребують відкриття рахунку в банку. У міжнародної системи грошових переказів є власна база, куди заноситься ваш переказ і за допомогою цієї бази, знаючи номер переказу, – можна отримати надіслані кошти.

Чи можу я отримати кошти в Україні, переказані мені з-за кордону через SWIFT або міжнародні системи грошових переказів (Western Union тощо)?

Національний банк не вводив обмеження на більшість переказів з-за кордону. Заборона стосується виключно переказів, пов'язаних з РФ та РБ, а також переказів у російських та білоруських рублях. Тобто ви можете отримувати перекази з-за кордону, якщо вони не підпадають під наведену заборону.

Як мені отримати готівку в іноземній валюті, якщо я отримав на свій рахунок відповідний переказ через SWIFT?

Варіант 1. Щоденно знімати в касі працюючих відділень вашого банку іноземну валюту в еквіваленті 30 тисяч гривень (це, наприклад, трохи більше ніж 1000 доларів США або близько 900 євро).

Варіант 2. Конвертувати відповідні кошти в гривню і знімати до 100 тисяч гривень на день.

Виняток лише для українців, що перебувають на територіях, які під загрозою окупації державою-агресором/державою-окупантом.

Видача готівки здійснюється в межах залишку коштів на рахунку за наявності готівкових коштів у касі філії/відділення. Рішення про видачу таких коштів приймається керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку.

Як мені отримати готівку в іноземній валюті, якщо мені надійшов переказ через міжнародні системи грошових переказів (Western Union тощо)?

Перекази, що здійснюються через міжнародні системи грошових переказів без відкриття рахунків, надходять в Україну без обмежень. Видача готівкових коштів з рахунків клієнтів здійснюється з урахуванням вимог Постанови № 18 від 24.02.2022 року.

А саме: якщо вам надійшов переказ через міжнародні системи грошових переказів, то ви можете отримати готівку в іноземній валюті у повному обсязі, але з урахуванням чинних на день отримання обмежень та можливостей відділень банків та небанківських фінансових установ – учасників, відповідних міжнародних платіжних систем.

Чи можу я переказати кошти за кордон через SWIFT або міжнародні системи грошових переказів (наприклад Western Union)?

Сьогодні більшість переказів з України за кордон заборонені.

ВИНЯТКИ!!! Оплата витрат за кордоном, пов’язаних зі смертю громадян, лікуванням в медичних закладах та транспортуванням хворих.

Такі обмеження – необхідний крок зараз для підтримки економіки та фінансової системи в умовах збройної агресії Російської Федерації. Звертаємо вашу увагу, що Національний банк поступово послаблює обмеження на валютному ринку, якщо бачить простір та можливості для цього. Після перемоги України над окупантами РФ обмеження будуть скасовані до довоєнного рівня.