Організація з фінансової грамотності при НБУ пояснює, які платежі з-за кордону та за кордон можуть отримувати та відправляти українці під час воєнних дій.
В Україні навіть в умовах воєнного стану працює система SWIFT та міжнародні системи грошових переказів. Тому скористатись їх послугами можна як в нашій країні, так і за її межами. Однак є кілька обмежень.
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Перш за все пояснимо, чим відрізняються міжбанківські перекази SWIFT від міжнародних систем миттєвих переказів, наприклад Western Union.
Чи можу я отримати кошти в Україні, переказані мені з-за кордону через SWIFT або міжнародні системи грошових переказів (Western Union тощо)?
Національний банк не вводив обмеження на більшість переказів з-за кордону. Заборона стосується виключно переказів, пов'язаних з РФ та РБ, а також переказів у російських та білоруських рублях. Тобто ви можете отримувати перекази з-за кордону, якщо вони не підпадають під наведену заборону.
Як мені отримати готівку в іноземній валюті, якщо я отримав на свій рахунок відповідний переказ через SWIFT?
Варіант 1. Щоденно знімати в касі працюючих відділень вашого банку іноземну валюту в еквіваленті 30 тисяч гривень (це, наприклад, трохи більше ніж 1000 доларів США або близько 900 євро).
Варіант 2. Конвертувати відповідні кошти в гривню і знімати до 100 тисяч гривень на день.
Виняток лише для українців, що перебувають на територіях, які під загрозою окупації державою-агресором/державою-окупантом.
Видача готівки здійснюється в межах залишку коштів на рахунку за наявності готівкових коштів у касі філії/відділення. Рішення про видачу таких коштів приймається керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку.
Як мені отримати готівку в іноземній валюті, якщо мені надійшов переказ через міжнародні системи грошових переказів (Western Union тощо)?
Перекази, що здійснюються через міжнародні системи грошових переказів без відкриття рахунків, надходять в Україну без обмежень. Видача готівкових коштів з рахунків клієнтів здійснюється з урахуванням вимог Постанови № 18 від 24.02.2022 року.
А саме: якщо вам надійшов переказ через міжнародні системи грошових переказів, то ви можете отримати готівку в іноземній валюті у повному обсязі, але з урахуванням чинних на день отримання обмежень та можливостей відділень банків та небанківських фінансових установ – учасників, відповідних міжнародних платіжних систем.
Чи можу я переказати кошти за кордон через SWIFT або міжнародні системи грошових переказів (наприклад Western Union)?
Сьогодні більшість переказів з України за кордон заборонені.
ВИНЯТКИ!!! Оплата витрат за кордоном, пов’язаних зі смертю громадян, лікуванням в медичних закладах та транспортуванням хворих.