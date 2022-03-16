Організація з фінансової грамотності при НБУ пояснює, які платежі з-за кордону та за кордон можуть отримувати та відправляти українці під час воєнних дій.

В Україні навіть в умовах воєнного стану працює система SWIFT та міжнародні системи грошових переказів. Тому скористатись їх послугами можна як в нашій країні, так і за її межами. Однак є кілька обмежень.

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Перш за все пояснимо, чим відрізняються міжбанківські перекази SWIFT від міжнародних систем миттєвих переказів, наприклад Western Union.

SWIFT - це міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Її послугами користуються близько 11 тисяч банків і фінансових установ у понад 200 країнах світу. Перекази через SWIFT – це перекази коштів з банківського рахунку на банківський рахунок. Такі перекази не швидкі, можуть йти 1 – 3 дні.
Перекази через міжнародні системи грошових переказів (наприклад Western Union) – це миттєві перекази, які не потребують відкриття рахунку в банку. У міжнародної системи грошових переказів є власна база, куди заноситься ваш переказ і за допомогою цієї бази, знаючи номер переказу, – можна отримати надіслані кошти.

Чи можу я отримати кошти в Україні, переказані мені з-за кордону через SWIFT або міжнародні системи грошових переказів (Western Union тощо)?

Національний банк не вводив обмеження на більшість переказів з-за кордону. Заборона стосується виключно переказів, пов'язаних з РФ та РБ, а також переказів у російських та білоруських рублях. Тобто ви можете отримувати перекази з-за кордону, якщо вони не підпадають під наведену заборону.

Як мені отримати готівку в іноземній валюті, якщо я отримав на свій рахунок відповідний переказ через SWIFT?

Варіант 1. Щоденно знімати в касі працюючих відділень вашого банку іноземну валюту в еквіваленті 30 тисяч гривень (це, наприклад, трохи більше ніж 1000 доларів США або близько 900 євро).

Варіант 2. Конвертувати відповідні кошти в гривню і знімати до 100 тисяч гривень на день.

Виняток лише для українців, що перебувають на територіях, які під загрозою окупації державою-агресором/державою-окупантом.

Видача готівки здійснюється в межах залишку коштів на рахунку за наявності готівкових коштів у касі філії/відділення. Рішення про видачу таких коштів приймається керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку.

Як мені отримати готівку в іноземній валюті, якщо мені надійшов переказ через міжнародні системи грошових переказів (Western Union тощо)?

Перекази, що здійснюються через міжнародні системи грошових переказів без відкриття рахунків, надходять в Україну без обмежень. Видача готівкових коштів з рахунків клієнтів здійснюється з урахуванням вимог Постанови № 18 від 24.02.2022 року.

А саме: якщо вам надійшов переказ через міжнародні системи грошових переказів, то ви можете отримати готівку в іноземній валюті у повному обсязі, але з урахуванням чинних на день отримання обмежень та можливостей відділень банків та небанківських фінансових установ – учасників, відповідних міжнародних платіжних систем.

Чи можу я переказати кошти за кордон через SWIFT або міжнародні системи грошових переказів (наприклад Western Union)?

Сьогодні більшість переказів з України за кордон заборонені.

ВИНЯТКИ!!! Оплата витрат за кордоном, пов’язаних зі смертю громадян, лікуванням в медичних закладах та транспортуванням хворих.