Вже незабаром в Україні знову почнуть виплачувати по 8 тисяч гривень ФОПам та найманим працівникам, які зазнали втрат через обмеження у червоній зоні. Міністерка соцполітики Марина Лазебна розповіла, чи можна повторно претендувати на отримання допомоги.

За словами Лазебної, те, що громадянин отримав карантинні виплати взимку, не забороняє йому знову претендувати на отримання допомоги.

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Карантинні виплати можна отримати знову

Якщо людина отримала допомогу у 8 тисяч гривень протягом грудня 2020 – січня 2021 року, це не обмежує її права і можливість отримати допомогу і цього разу, якщо в регіоні, де вона працює, протягом 2021 року запроваджено карантинні обмеження "червоного" рівня",

– пояснила Лазебна.

Міністерка нагадала, що подати заявку на отримання допомоги можна протягом 30 днів з моменту потрапляння регіону в червону карантинну зону.

У випадку, якщо людина працює в регіоні, в якому жорсткі обмеження діяли раніше (лютий – березень 2021 року), то відлік цих 30 календарних днів починається через 10 днів після набрання чинності законом, який передбачає надання цієї допомоги.

Нагадаємо, подати заявку на отримання грошової допомоги можна вже наступного тижня.

Важливо! Окрім гарантованої державою допомоги, підприємці та наймані працівники зможуть також одержати підтримку від місцевої влади, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

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