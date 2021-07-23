Вітренко вважає, що "Північний потік-2" все ще можна зупинити

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко досі вбачає можливості для зупинки "Північного потоку-2". Для цього, на його думку, потрібні максимально жорсткі санкції проти компанії-оператора газопроводу.

Юрій Вітренко вважає, що санкції саме проти Nord Stream 2 AG можуть зробити так, що проєкт не запрацює. При цьому тут питання буде не лише в добудові газопроводу.

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Ці труби вже можуть бути технічно з'єднані й по них можна буде запускати газ. Та щоб газопровід працював, має бути його оператор, зареєстрований за європейськими правилами,

– наголосив голова "Нафтогазу".

Тож коли оператор буде під санкціями, а проєкт "Північний потік-2" належить російському "Газпрому", сам газопровід може не запрацювати.

"Це абсолютно нормально накладати санкції на такого оператора, який є фактично зброєю в руках Росії. З такими санкціями європейські компанії не бронюватимуть потужності на газопроводі й не зможуть отримувати газ", – пояснив Юрій Вітренко.

Коротко про санкції проти "Північного потоку-2":