Чи можна за 210 тисяч гривень стати власником найсучаснішого кросовера

Програма Hyundai Finance дозволяє отримати автомобіль при першому внеску у 10% від його вартості та без разової комісії банку.

За наявності стабільного щомісячного доходу нема сенсу накопичувати на автомобіль кілька років. Завдяки програмі Hyundai Finance можна заплатити всього 10% від вартості авто під нульову відсоткову ставку протягом перших трьох років.

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Розглянемо цю пропозицію на прикладі найсучаснішого та найтехнологічнішого кросовера Hyundai – TUCSON Hybrid. У передньоприводному варіанті та середній комплектації Dynamic він коштує 1 009 600 гривень.

Оберемо мінімально можливий початковий внесок 10% та термін погашення три роки. За спеціальною кредитною програмою Hyundai Finance 2021 комісія банку за надання кредиту відсутня, хоча при купівлі інших авто треба заплатити 1 – 3% від суми кредиту. Натомість обов'язкові платежі присутні й тут. Наприклад, банк візьме за відкриття рахунку 100 гривень, за переказ коштів на рахунок автосалону – ще 750 гривень. Не обійдеться й без державної реєстрації автомобіля (незалежно від того, авто купляєте в кредит чи за повну суму). Також потрібно оформити страховки – автоцивілку та КАСКО. До речі, КАСКО коштує 6,49% від вартості авто, це досить вигідна пропозиція. До того ж цей страховий платіж можна включити в тіло кредиту.

На сайті Hyundai Finance можна скористатись кредитним калькулятором, щоб визначити щомісячний платіж за користування цим кредитом. Таким чином, при початковому внеску 10% перший платіж виявиться всього 100 960 гривень. Ще 65 523 000 гривень коштує страхування КАСКО та автоцивілка відповідно до міста реєстрації, 40 тисяч гривень – послуги з реєстрації авто. Таким чином, для купівлі Hyundai TUCSON Hybrid з мінімальним внеском у 10% треба близько 210 000 гривень.

За програмою Hyundai Finance Light комісія банку та за дострокове погашення відсутня

Щомісячна сума погашення залежить від терміну кредитування. Наприклад, якщо взяти кредит на сім років, то щомісяця доведеться платити від 18 до 11 тисяч гривень (класична схема погашення). Якщо сімейний бюджет не постраждає від щомісячного внеску приблизно у тисячу доларів, можна виплатити кредит за 3 роки під нульову відсоткову ставку. Зробити вибір можна в залежності від власних фінансових можливостей.

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Звичайно, страхувати авто теж доведеться щороку, хоча сума КАСКО буде постійно зменшуватись відповідно до амортизації автомобіля. Однак їздити на незастрахованому новому авто в наш час страшно, навіть якщо віддав за нього усю вартість відразу.