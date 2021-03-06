У Мінфіні прокоментували можливість дефолту в Україні

6 березня 2021 , 01:51
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Джерело:

"Свобода слова Савіка Шустера"

Міністерство фінансів України не розглядає можливість оголошення дефолту. Міністр Сергій Марченко переконаний, що нині для цього немає економічних передумов.

Міністр фінансів підкреслив, що в державний бюджет на 2021 рік закладені гроші, які Україна мала б отримати від МВФ. Тож варіантів обійтися без кредитних грошей наразі не розглядають.

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Нам би хотілося, щоб цей транш був ще в минулому році. Нам важливо бути в програмі. У нас є діалог, ми постійно комунікуємо – це нормально. Отримаємо транш у квітні – травні, прекрасно,
– зазначив Сергій Марченко.

Натомість він підкреслив, що буде значно гірше, якщо Міжнародний валютний фонд дещо пізніше надасть Україні гроші. Втім, можливість дефолту міністр відкидає.

"Питання дефолту я вже чую майже рік. Дефолту не буде. Адже дефолт – це передовсім політичне рішення, а потім вже економічне. Економічних підстав для дефолту я не бачу", – запевнив глава Мінфіну.

Що таке дефолт?


Це стан у кредитних відносинах, коли позичальник не виплачує свої кредитні зобов'язання. Фактично це – банкрутство на загальнодержавному рівні.

Тема дефолту в Україні: коротко

  • Про можливість оголошення дефолту активно почали говорити після зміни влади в Україні у 2019 році. Тоді таку ідею підкинув олігарх Ігор Коломойський.
  • Бізнесмена в той час активно пов'язували з представниками нової влади, тож політичні опоненти сприймали його заяви як "плани владної команди".
  • Сам Ігор Коломойський тоді переконував, що це допоможе Україні позбутися зовнішніх боргів. Мовляв, після оголошення дефолту кредитори пробачили борги Аргентині.
  • Натомість у владі цю ідею відкидали. Тоді, як і зараз, говорили про те, що жодних економічних передумов для дефолту в Україні немає.


Наслідки дефолту для країни / Інфографіка 24 каналу