У Мінфіні прокоментували можливість дефолту в Україні

Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Міністерство фінансів України не розглядає можливість оголошення дефолту. Міністр Сергій Марченко переконаний, що нині для цього немає економічних передумов.
Міністр фінансів підкреслив, що в державний бюджет на 2021 рік закладені гроші, які Україна мала б отримати від МВФ. Тож варіантів обійтися без кредитних грошей наразі не розглядають.
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Нам би хотілося, щоб цей транш був ще в минулому році. Нам важливо бути в програмі. У нас є діалог, ми постійно комунікуємо – це нормально. Отримаємо транш у квітні – травні, прекрасно,
– зазначив Сергій Марченко.
Натомість він підкреслив, що буде значно гірше, якщо Міжнародний валютний фонд дещо пізніше надасть Україні гроші. Втім, можливість дефолту міністр відкидає.
"Питання дефолту я вже чую майже рік. Дефолту не буде. Адже дефолт – це передовсім політичне рішення, а потім вже економічне. Економічних підстав для дефолту я не бачу", – запевнив глава Мінфіну.