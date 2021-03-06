Міністерство фінансів України не розглядає можливість оголошення дефолту. Міністр Сергій Марченко переконаний, що нині для цього немає економічних передумов.

Міністр фінансів підкреслив, що в державний бюджет на 2021 рік закладені гроші, які Україна мала б отримати від МВФ. Тож варіантів обійтися без кредитних грошей наразі не розглядають.

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Нам би хотілося, щоб цей транш був ще в минулому році. Нам важливо бути в програмі. У нас є діалог, ми постійно комунікуємо – це нормально. Отримаємо транш у квітні – травні, прекрасно,

– зазначив Сергій Марченко.

Натомість він підкреслив, що буде значно гірше, якщо Міжнародний валютний фонд дещо пізніше надасть Україні гроші. Втім, можливість дефолту міністр відкидає.

"Питання дефолту я вже чую майже рік. Дефолту не буде. Адже дефолт – це передовсім політичне рішення, а потім вже економічне. Економічних підстав для дефолту я не бачу", – запевнив глава Мінфіну.

Що таке дефолт?

Це стан у кредитних відносинах, коли позичальник не виплачує свої кредитні зобов'язання. Фактично це – банкрутство на загальнодержавному рівні.

Тема дефолту в Україні: коротко

Про можливість оголошення дефолту активно почали говорити після зміни влади в Україні у 2019 році. Тоді таку ідею підкинув олігарх Ігор Коломойський.

Бізнесмена в той час активно пов'язували з представниками нової влади, тож політичні опоненти сприймали його заяви як "плани владної команди".

Сам Ігор Коломойський тоді переконував, що це допоможе Україні позбутися зовнішніх боргів. Мовляв, після оголошення дефолту кредитори пробачили борги Аргентині.

Натомість у владі цю ідею відкидали. Тоді, як і зараз, говорили про те, що жодних економічних передумов для дефолту в Україні немає.



Наслідки дефолту для країни / Інфографіка 24 каналу