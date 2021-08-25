Можете все втратити, – президентка Естонії не радить громадянам інвестувати в Україну

25 серпня 2021 , 17:13
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Джерело:

"Європейська правда"

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що не радить своїм громадянам інвестувати в Україну. Вона зауважила, що вже були випадки, коли естонці втрачали тут свою власність.

Навіть отримавши рішення арбітражу на свою користь, вони так і не змогли повернути своє майно. Зважаючи на це, президентка не може порадити естонцям інвестувати в Україну.

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За словами Кальюлайд, реформа правосуддя в Україні не демонструє прогресу, на який сподівається Європа. Однак вона висловила сподівання, що скоро ця ситуація зміниться. 

Я раджу своїм громадянам: торгуйте з Україною, але не інвестуйте туди, бо ви можете втратити інвестиції,
– наголосила президентка. 

Джерело: https://censor.net/ua/n3284454

Україні варто ще багато зробити

Кальюлайд зазначила, що наразі бізнес в Україні не почувається безпечно. Водночас державі ще досі потрібно дуже багато зробити. 

"Розумію, що непросто одночасно проводити економічні реформи та вести війну й аплодую цьому", – додала президентка. 

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Співробітництво України та Естонії: коротко

  • За даними Державної служби статистики України, товарообіг між Україною та Естонією впродовж 2020 року склав 286,71 мільйона доларів.
  • Загальний товарообіг протягом 2020 року збільшився до 100,9% у порівнянні з 2019 роком.
  • Обсяги експорту українських товарів до Естонії за цей період склали 109,748 мільйона доларів, а імпорту – 176,961 мільйона доларів. 
Автор: Тетяна Кійовська