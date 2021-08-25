Можете все втратити, – президентка Естонії не радить громадянам інвестувати в Україну

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що не радить своїм громадянам інвестувати в Україну. Вона зауважила, що вже були випадки, коли естонці втрачали тут свою власність.

Навіть отримавши рішення арбітражу на свою користь, вони так і не змогли повернути своє майно. Зважаючи на це, президентка не може порадити естонцям інвестувати в Україну.

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За словами Кальюлайд, реформа правосуддя в Україні не демонструє прогресу, на який сподівається Європа. Однак вона висловила сподівання, що скоро ця ситуація зміниться.

Я раджу своїм громадянам: торгуйте з Україною, але не інвестуйте туди, бо ви можете втратити інвестиції,

– наголосила президентка.

Джерело: https://censor.net/ua/n3284454

Україні варто ще багато зробити

Кальюлайд зазначила, що наразі бізнес в Україні не почувається безпечно. Водночас державі ще досі потрібно дуже багато зробити.

"Розумію, що непросто одночасно проводити економічні реформи та вести війну й аплодую цьому", – додала президентка.

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