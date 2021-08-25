Навіть отримавши рішення арбітражу на свою користь, вони так і не змогли повернути своє майно. Зважаючи на це, президентка не може порадити естонцям інвестувати в Україну.
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За словами Кальюлайд, реформа правосуддя в Україні не демонструє прогресу, на який сподівається Європа. Однак вона висловила сподівання, що скоро ця ситуація зміниться.
Я раджу своїм громадянам: торгуйте з Україною, але не інвестуйте туди, бо ви можете втратити інвестиції,
– наголосила президентка.
Україні варто ще багато зробити
Кальюлайд зазначила, що наразі бізнес в Україні не почувається безпечно. Водночас державі ще досі потрібно дуже багато зробити.
"Розумію, що непросто одночасно проводити економічні реформи та вести війну й аплодую цьому", – додала президентка.
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Співробітництво України та Естонії: коротко
- За даними Державної служби статистики України, товарообіг між Україною та Естонією впродовж 2020 року склав 286,71 мільйона доларів.
- Загальний товарообіг протягом 2020 року збільшився до 100,9% у порівнянні з 2019 роком.
- Обсяги експорту українських товарів до Естонії за цей період склали 109,748 мільйона доларів, а імпорту – 176,961 мільйона доларів.