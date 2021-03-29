Україна не може відмовитись від масштабної програми субсидій. Адже завжди будуть ті, кому потрібно допомагати, хто потрапив у складні життєві обставини.

Про це в інтерв'ю виданню розповіла очільниця Міністерства соціальної політики Марина Лазебна.

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Перспективи програми субсидій в Україні

Міністерка зазначила, що вона за заможних українців, за те, щоб у них були доходи, які дозволяють сплачувати за платіжками.

Але завжди будуть ті, кому треба допомагати. Не всі можуть працювати. Кожен може потрапити у складні життєві обставини,

– пояснила Лазебна.

Зокрема, це – люди з інвалідністю, самотні пенсіонери, маломобільні люди.

Тому, на думку глави відомства, потрібна справедлива соціальна політика, "коли таргетуватимуть ці соціальні групи та справедливо розподілятимуть ресурс".

"Є багато правильних адресних соціальних програм, але треба навести порядок у тому, що ми маємо за 30 років", – підсумувала Лазебна.

Вона наголосила, що дуже хоче впорядкувати прожитковий мінімум. Якщо Верховна Рада підтримає відповідний законопроєкт і 4 супутні по змінах до кодексів, то це відкриє шлях до значного підвищення пенсій.

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